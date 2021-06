Artykuły: Legislacja: Projekty ustaw, Projekty rozporządzeń powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 30.06.2021 MF o Polskim Ładzie. Nadal konkretów brak Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Jednym z głównych komponentów programu „Polski Ład” są zmiany podatkowe, których celem jest zmodyfikowanie podatku dochodowego płaconego przez osoby fizyczne tak, aby był on bardziej sprawiedliwy społecznie. Efektem zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. Obecnie trwają prace legislacyjne w zakresie zmian podatkowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Interpelacja nr 24353 do ministra finansów w sprawie planów i kierunków działań Ministerstwa Finansów w ramach realizacji Polskiego Ładu Polski Ład to kompleksowy plan na czas wychodzenia z niewątpliwie trudnej sytuacji powodowanej epidemią COVID-19. To strategia przezwyciężania skutków pandemii. Przedstawiano propozycje dotyczące wielu dziedzin życia gospodarczego oraz społecznego. W ramach wdrażania licznych programów przewiduje się między innymi działania i inwestycje w obszarze na przykład zdrowia, rodziny czy energetyki. Podkreśla się, że Polski Ład to między innymi odpowiedź na wyzwania gospodarcze wywołane pandemią oraz plan odbudowy polskiej gospodarki. W dużej mierze to właśnie te kwestie budzą bardzo duże zainteresowanie, więc naturalnym jest, że pojawiają się liczne pytania o wsparcie poszczególnych regionów Polski, w tym także okręgu tarnowskiego, czyli powiatów: tarnowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego oraz miasta Tarnowa. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o odpowiedź na pytania: Jakie plany do realizacji wyznacza sobie ministerstwo w ramach wdrażania Polskiego Ładu? ...

