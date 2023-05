MF o podatkowych skutkach wygaśnięcia stanu zagrożenia epidemicznego

Czy w związku z przewidywanym odwołaniem z dniem 1 lipca 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego, sporządzając dokumentację cen transferowych za 2022 i 2023 r. podatnicy nadal będą korzystać z ułatwień przewidzianych w specustawie antycovidowej? Do kiedy - do końca sierpnia, do 1 września czy do końca września 2023 r. - płatnicy CIT i PIT mogą stosować ułatwienia w zakresie certyfikatów rezydencji?