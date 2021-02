MF o opodatkowaniu korepetycji indywidualnych i grupowych

Definicja, zgodnie z którą „za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji”. Definicja ta jest bardzo niejednoznaczna. Wydaje się, że obejmuje ona tzw. korepetycje indywidualne. Większe wątpliwości budzi natomiast, czy obejmuje ona korepetycje grupowe. Dodatkowo kolejnym problemem jest opodatkowanie korepetycji on-line. Mogą się one odbywać w formie synchronicznej, asynchronicznej albo w formie mieszanej. Wątpliwości budzi sposób opodatkowania tych korepetycji i kwalifikowanie ich jako „udzielanie lekcji na godziny” - zauważa poseł w interpelacji do Ministra Finansów.

Interpelacja nr 18294 do ministra finansów w sprawie sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych i grupowych

Działając w wykonaniu uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 192 Regulaminu Sejmu, niniejszym pragnę wystosować interpelację dotyczącą sposobu opodatkowania korepetycji indywidualnych oraz grupowych.

Asumptem do wystosowania przedmiotowej interpelacji jest fakt, iż zwracają się do mnie ze swoimi wątpliwościami w tej kwestii osoby prowadzące korepetycje w formie dodatkowych lekcji dla uczniów wspierających w przygotowaniu do egzaminów oraz pomagających opanować materiał. Zastanawiają się oni, w jaki sposób powinni rozliczać się podatkowo za swoje usługi. Problem jest znaczący, ponieważ taka działalność jest obecnie bardzo popularna, wielu uczniów, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych, uczęszcza na płatne korepetycje, szczególnie w okresie przed maturą. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy prowadzący działalność edukacyjną polegającą na udzielaniu lekcji na godziny mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Stawka podatku dochodowego jest określona w części XI tabeli stanowiącej załącznik do ustawy. Tam też pojawia się definicja, zgodnie z którą „za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji”. Definicja ta jest bardzo niejednoznaczna. Wydaje się, że obejmuje ona tzw. korepetycje indywidualne. Większe wątpliwości budzi natomiast, czy obejmuje ona korepetycje grupowe. Korepetycje takie są bardzo popularne ze względu na możliwość współpracy koleżeńskiej i wzajemnego motywowania się do nauki, a także ze względu na ich mniejsze koszty. Kwestia, czy korepetycje grupowe na gruncie przedmiotowej ustawy mieszczą się w definicji „lekcji na godziny”, jest kontrowersyjna. Korepetytorzy uważają, że powinno tak być. Stawka podatku zryczałtowanego jest dla nich dużo bardziej korzystna niż gdyby mieli opłacać podatek liniowy lub na zasadach ogólnych. Podkreślają oni, iż między korepetycjami indywidualnymi i grupowymi nie ma różnic uzasadniających różne traktowanie ich w kwestiach podatkowych. Obawiają się oni jednak niejednolitości interpretacji przepisów w tej kwestii przez różne urzędy skarbowe. W przeszłości miały być wydawane sprzeczne ze sobą interpretacje indywidualne w tego typu sprawach, co zwiększa panujące poczucie niepewności.

Dodatkowo kolejnym problemem jest opodatkowanie korepetycji on-line. Korepetycje on-line są obecnie preferowaną przez wielu uczniów formą korepetycji ze względu na trwającą pandemię. Wśród takich korepetycji korepetycje grupowe są bardzo popularne. Mogą się one odbywać w formie synchronicznej, asynchronicznej albo w formie mieszanej. Wątpliwości budzi sposób opodatkowania tych korepetycji i kwalifikowanie ich jako „udzielanie lekcji na godziny”. Zwłaszcza niejednoznaczna jest kwestia korepetycji w formie asynchronicznej, kiedy to uczniowie bazują głównie na opracowanych materiałach edukacyjnych, w szczególności nagraniach. Potrzeba wyjaśnienia tej kwestii jest nagląca ze względu na rosnącą popularność tego typu korepetycji.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: