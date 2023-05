MF o opłacie z tytułu reklam napojów alkoholowych

Reklama napojów alkoholowych oznacza publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Pytania dziennikarza Gazety Prawnej z 4 maja 2023 r.:

Otrzymuje informacje od łódzkich restauratorów o tym, że są wzywani do zapłacenia 10 proc. podatku od reklamy napojów alkoholowych. Według nich jest to niesłuszne, bo mają co prawda logo browaru, ale w środku restauracji i służy ono tylko informowaniu o tym, jakie piwo jest dostępne dla klientów.

Mam zatem pytanie:

Czy faktycznie jest tak, że restauratorzy są wzywani do uregulowania podatku?

Co jest podstawą do naliczania podatku?

Dlaczego podatek dopiero naliczany jest dziś skoro, ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie weszła w ostatnich dniach?



Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 5 maja 2023 r. na pytanie dziennikarza:

Odpowiadając na pytania skierowane do Ministerstwa Finansów i izb administracji skarbowej informujemy, że zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)., podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

