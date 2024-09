MF: Nie będzie zmian stawek VAT na książki oraz gazety

Interpelacja nr 4256 do ministra finansów w sprawie zmiany stawek podatku VAT na książki oraz gazety

Szanowny Panie Ministrze,

w obliczu spadających wskaźników czytelnictwa, Komisja Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego w przyjętym raporcie wzywa do podjęcia działań mających na celu zwiększenie dostępności i przystępności cenowej książek, m.in. poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT na wszystkie formaty książek w państwach członkowskich. W tym kierunki poszły rozwiązania związane z wprowadzeniem dyrektywy Rady 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej, w Republice Czeskiej, gdzie od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje zerowa stawka VAT na książki i czasopisma.

Zapisy dyrektywy Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej, pozostawiają krajom członkowskim dosyć dużą swobodę w kształtowaniu opodatkowania sektora wydawniczego. Przepisy dyrektywy mówią, że: “w ramach systemu, w którym dostawy towarów i świadczenie usług podlegałyby opodatkowaniu w państwie członkowskim przeznaczenia, dostawcy i usługodawcy nie czerpią znaczących korzyści z tego, że mają siedzibę w państwie członkowskim o niższej stawce VAT. W systemie takim większe zróżnicowanie w zakresie stawek VAT nie prowadziłoby do zakłócenia funkcjonowania rynku wewnętrznego ani nie powodowałoby zakłóceń konkurencji. W związku z tym należałoby przyznać państwom członkowskim większą elastyczność w zakresie określania stawek”.

Izba Wydawców Prasy oraz Polska Izba Książki, wraz z innymi organizacjami, wielokrotnie apelowały o obniżenie stawki podatku VAT na książki i prasę do zera, argumentując, że byłoby to istotnym wsparciem dla polskiej kultury, twórców, wydawców i czytelników. Organizacje te w apelach do poprzedniego prezesa Rady Ministrów zwracały uwagę na rosnące koszty produkcji prasy i książek, co prowadzi do podwyżek cen i w konsekwencji ograniczenia dostępności oraz spadku i tak już niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799), zwracam się z następującym pytaniem:

Czy prowadzone są prace nad zmianą stawek VAT na książki oraz gazety? Jeśli tak, to w jakim kierunku projektowa...