MF liczy na efekty nabycia sprawdzającego i zajęcia ruchomości

Od początku 2022 r. Krajowa Administracja Skarbowa może korzystać z szerszych uprawnień. Wprowadzono instytucje nabycia sprawdzającego i tymczasowego zajęcia ruchomości.

W ramach nabycia sprawdzającego możliwe jest sprawdzanie, czy podatnicy wywiązują się z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Jeśli kontrolujący stwierdzi nieprawidłowości, to sporządzi protokół, na podstawie którego urząd skarbowy uruchomi u sprzedawcy kontrolę albo postępowanie podatkowe. Co do zasady w przypadku nabycia sprawdzającego towar jest zwracany w trakcie czynności.

„Nie jest to nowe ...