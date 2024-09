MF: Informacja o cenach transferowych w pytaniach i odpowiedziach v. 09/2024 – cz. II

Zobacz część I – pytania 1 do 74.

Ważne!

Pytania i odpowiedzi zawarte w dokumencie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.).

Użyte skróty

Informacja TPR - Informacja o cenach transferowych składana do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego na podstawie art. 11t ust. 1 i 3 Ustawy, w oparciu o wzór dokumentu elektronicznego TPR-C(5)

Korekta cen transferowych - Korekta cen transferowych, o której mowa w art. 11e Ustawy

MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Objaśnienia TPR - Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych - Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.)

Objaśnienia KCT11e - Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych z 31 marca 2021 r. nr 2: Korekta cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy (art. 23q Ustawy PIT)

PGK - Podatkowa grupa kapitałowa w rozumieniu art. 1a Ustawy CIT

Podmioty powiązane - Podmioty w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT

Prawo przedsiębiorców - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm.)

Progi dokumentacyjne - Progi dokumentacyjne, o których mowa w art. 11k ust. 2 lub 2a, lub w art. 11o ust. 1 Ustawy CIT

Rozporządzenie TP - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1129)

Rozporządzenie TPD - Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1783, z późn. zm.)

Rozporządzenie TPR - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1934, z późn. zm.)

Transakcja inna niż transakcja kontrolowana - Transakcja, inna niż transakcja kontrolowana, o której mowa w art. 11o ust. 1 Ustawy CIT

Transakcja kontrolowana - Identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań

Ustawa CIT - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805, z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi (cd) – Pytania od numeru 75

5.1.3. Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca

75. Za jaki okres należy badać warunki umożliwiające uzyskanie statusu mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności?

Dla Informacji TPR składanej za rok 2023, status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy musi być spełniony w 2022 roku.

76. Czy obie strony transakcji muszą posiadać status mikro przedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności?

Nie. Status ten powinien posiadać Podmiot, którego dotyczy Informacja TPR.

Kontrahent może również posiadać ten status, ale nie jest to obligatoryjne.

5.1.4. Analiza porównawcza

77. W jakim przypadku można wskazać kod MW00 w części dotyczącej metod weryfikacji ceny?

Z kodu MW00 można skorzystać w przypadku wykazywania w Informacji TPR transakcji zwolnionych z obowiązku dołączenia analizy porównawczej lub analizy zgodności do lokalnej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 11q ust. 3a Ustawy CIT.

78. Czy należy wskazać metodę weryfikacji cen transferowych w przypadku Transakcji innych niż transakcje kontrolowane?

W Informacji TPR składanej za rok 2023 dla Transakcji innych niż transakcje kontrolowane nie ma obowiązku wskazywania danych dotyczących metod weryfikacji cen transferowych. W tym celu w polu Metoda weryfikacji ceny w sekcji D formularza należy wybrać kod MW00 – nie dotyczy. Wybór kodu MW00 w formularzu spowoduje, że dalsze pola dotyczące analizy cen transferowych lub analizy zgodności nie będą wymagane do uzupełnienia.

79. Jaką metodę weryfikacji ceny transferowej wykazać w Informacji TPR, jeśli w celu weryfikacji ceny transferowej zastosowano więcej niż jedną metodę weryfikacji?

Jeżeli do weryfikacji ceny transferowej w danej transakcji zastosowano więcej niż jedną metodę weryfikacji, w sekcji D należy wskazać wyłącznie jedną metodę, która została użyta jako podstawowa (wiodąca).

Jeżeli w danej transakcji nie można wskazać jednej z metod jako podstawowej, należy wskazać metodę w oparciu o inne uzasadnione przez podmiot kryterium, mając w szczególności na względzie przeprowadzoną analizę cen transferowych.

Informacja TPR zawiera Sekcję E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o pozostałych metodach zastosowanych w transakcji.

Natomiast w przypadku Transakcji kontrolowanych, dla których zamiast analizy porównawczej sporządzono analizę zgodności, w polu Metoda weryfikacji ceny należy wskazać MW06 Inna metoda. W przypadku transakcji z grupy Kategoria A należy wybrać stosowną opcję w polu Typ wyceny: TW07 Analiza zgodności - w pozostałych przypadkach.

80. Jeśli dla Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym zawartej z jednym podmiotem sporządzono dwie odrębne analizy porównawcze (dla dwóch grup produktów), to czy w Informacji TPR należy wykazać jedną transakcję, czy dwie odrębne transakcje?

Konieczność sporządzenia odrębnych analiz porównawczych dla odrębnych grup produktowych może wskazywać, że transakcja nie ma charakteru jednorodnego i powinna być analizowana odrębnie dla grup produktów. Wtedy transakcje niejednorodne należy wykazać odrębnie również w Informacji TPR.

Sporządzenie odrębnych analiz porównawczych może mieć uzasadnienie w przypadku, gdy Transakcja kontrolowana ma charakter złożony/łączony (zob. odpowiedź na pytanie 48). Jeśli transakcja została w lokalnej dokumentacji cen transferowych wykazana jako Transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym, to również w Informacji TPR powinna być ona ujęta w całości jako jedna transakcja. W sekcji D należy wskazać wyniki tej analizy porównawczej, która ma charakter podstawowy (wiodący).

Informacja TPR zawiera Sekcję E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o wynikach pozostałych analiz.

81. Czy w przypadku, gdy w Transakcji kontrolowanej cena ustalona została w więcej niż jednej formie (np. dla usług księgowych w formie stałego ryczałtu plus cena jednostkowa za liczbę dokumentów księgowych), a Podmiot powiązany dokonał weryfikacji wynagrodzenia za pomocą np. metody marży transakcyjnej netto – wymagane jest wskazywanie ww. różnych form wynagrodzenia?

Nie. W takiej sytuacji Podmiot powiązany nie musi wskazywać w Informacji TPR różnych form wynagrodzenia, tj. stałego ryczałtu i ceny jednostkowej za liczbę dokumentów księgowych.

Jeśli Podmiot powiązany do weryfikacji wynagrodzenia z tytułu takiej transakcji wybrał np. metodę marży transakcyjnej netto, to wystarczające jest wskazanie w polu Wynik na transakcji wysokości np. zrealizowanego narzutu/marży jako elementu poddanego weryfikacji w analizie porównawczej. Wyniki tej analizy należy wskazać w Informacji TPR w polach Wynik analizy.

82. Jak postąpić, jeśli w danej Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym zastosowano jedną formę ustalenia ceny (np. narzut na koszty, marżę przy oprocentowaniu), ale przyjęto różne poziomy wynagrodzenia (np. poziomy narzutów na koszty, poziomy marży) mieszczące się w ramach przedziału rynkowego?

Jeśli w Transakcji kontrolowanej przyjęto więcej niż jeden poziom wynagrodzenia ustalonego wg tej samej formuły, w sekcji D należy wskazać poziom dotyczący wiodącej według podmiotu części transakcji, np. według wartości transakcji lub według innego uzasadnionego kryterium, wskazanego przez podmiot.

W Informacji TPR w Sekcji E Dodatkowe informacje można zamieścić komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o pozostałych poziomach wynagrodzenia, i wskazać zastosowane kryterium wyboru.

83. Jaki przedział należy wykazać w Informacji TPR, w sytuacji, gdy w trakcie roku zaktualizowano analizę porównawczą, na skutek czego dokonano korekty stosowanych cen zgodnie z przedziałem z aktualnej analizy porównawczej?

Czy w Informacji TPR należy wykazać przedział poprzedni, zaktualizowany czy oba przedziały?

W Informacji TPR należy przedstawić wynik analizy zgodny z wynikiem zaprezentowanym w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jeśli aktualizacja analizy porównawczej została odzwierciedlona w dokumentacji lokalnej, w Informacji TPR wskazać należy przedział wynikający z aktualnej analizy porównawczej.

84. Czy wskazanie w Informacji TPR, że cena transferowa w danej Transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej, oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe?

Jeśli cena transferowa została ustalona na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej, nie musi to automatycznie oznaczać, że warunki transakcji nie są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Przykładowo (i) mniej korzystne warunki ustalone w ramach jednej transakcji mogły zostać bowiem skompensowane warunkami bardziej korzystnymi w innej transakcji (tzw. kompensata korzyści) lub (ii) niższy dochód osiągnięty w ramach danej transakcji mógł zostać skompensowany wyższym dochodem osiągniętym w trzyletnim okresie uwzględniającym ten rok. Informacje o takich kompensatach są wskazywane w Informacji TPR w polu Kompensata (zob. odpowiedź na pytanie 58).

Wpływ na realizację ceny transferowej na poziomie odbiegającym od poziomu założonego mogły mieć też inne uwarunkowania mikro- lub makroekonomiczne na rynku.

Informacja TPR zawiera Sekcję E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza.

W opisanym przypadku w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia.

85. W jaki sposób należy postąpić, jeśli w transakcji stosowana jest jednostka miary, która nie pozwala na określenie Ceny minimalnej i Ceny maksymalnej oraz Ceny porównywalnej min. oraz Ceny porównywalnej max. kwotowo?

Informacja TPR umożliwia dla transakcji z grupy kategorii A wybór pomiędzy kwotowym oraz procentowym sposobem ujęcia ceny Transakcji kontrolowanej.

W przypadku wyboru procentowego sposobu ujęcia ceny, w Informacji TPR podaje się odpowiednio najniższy i najwyższy poziom ceny jednostkowej przedmiotu Transakcji kontrolowanej wyrażony w procentach. Dodatkowo w polu Rodzaj jednostki miary należy wskazać, od jakiej podstawy wyliczana jest dana wartość procentowa.

86. Czy Wynik na transakcji ustalony jedną z metod podanych w Rozporządzeniu TPR (czyli od kodu WF01 do kodu WF17) dotyczy rentowności całego przedsiębiorstwa w danym roku podatkowym, czy jednorodnej transakcji, której wartość jest podana w Sekcji D w polu Wartości transakcji?

W polu Wynik na transakcji należy podać informację o poziomie wskaźnika finansowego zastosowanego w analizie cen transferowych dla danej Transakcji kontrolowanej przez podmiot wybrany jako strona badana.

Lista wskaźników finansowych, które mogą zostać zastosowane przy określaniu wyniku na transakcji, została wskazana w Tabeli 30 Objaśnień TPR (kody WF01-WF17). Wynik na transakcji powinien uwzględniać ewentualną Korektę cen transferowych.

87. Czy wartość wskazana w polu Wynik na transakcji dotyczy wyniku podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR czy podmiotu, od którego nabywany jest dany towar lub usługa?

Wynik na transakcji może dotyczyć podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR lub kontrahenta. Pole Wynik na transakcji należy uzupełnić poprzez podanie informacji o poziomie wskaźnika finansowego zgodnego ze wskaźnikiem finansowym zastosowanym w analizie cen transferowych przez podmiot wybrany jako strona badana i po uwzględnieniu ewentualnej Korekty cen transferowych.

88. Jak postąpić, jeśli w celu weryfikacji ceny transferowej zastosowano więcej niż jeden wskaźnik?

W przypadku zastosowania większej liczby wskaźników finansowych do weryfikacji ceny transferowej w ramach wybranej metody weryfikacji należy podać wyłącznie wskaźnik wykorzystany jako podstawowy dla danej transakcji (zob. odpowiedź na pytanie 80).

Jeśli w danej transakcji nie można wskazać jednego ze wskaźników jako podstawowego, należy dokonać wyboru w oparciu o inne uzasadnione przez podmiot kryterium.

Informacja TPR zawiera Sekcję E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o pozostałych wskaźnikach oraz przyjętym kryterium wyboru.

89. W przypadku metody marży transakcyjnej netto, metody koszt plus i metody ceny odprzedaży w Informacji TPR należy podać wartość wskaźnika wybranego do analizy (pole Dolna granica przedziału i Górna granica przedziału) oraz wartość faktyczną tego wskaźnika w transakcji (pole Wynik na transakcji). Wskaźniki te podaje się jako wartości procentowe. Co należy zrobić, jeżeli dane do analizy porównawczej pochodzą z bazy zagranicznej, a jednocześnie podmiot badany jest podmiotem polskim – i wskaźniki porównywane kalkulowane są według nieco odmiennej formuły ze względu na różnice w standardach rachunkowości?

Zgodnie z pkt. 5.3.2.4 Objaśnień TPR (Wskaźniki finansowe oparte o standardy międzynarodowe), w Informacji TPR jest możliwość wskazania zastosowania w ramach weryfikacji ceny transferowej wskaźników opartych o dane z baz międzynarodowych (np. marża EBIT itd.). Jeśli zastosowanego wskaźnika nie ma wśród wskaźników, których formuły zostały przewidziane w Rozporządzeniu TPR, należy w polu Wskaźnik finansowy wybrać WF17 Inny wskaźnik oparty o dane międzynarodowe.

90. Jak wypełnić Informację TPR, w przypadku, gdy podmiot nie ma dostępu do wymaganych danych, np. do wyniku na transakcji zakupowej (gdyż dane takie objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa)?

W ramach Informacji TPR przedstawić należy dane o Transakcjach kontrolowanych zgodnie z informacjami zawartymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych sporządzonej przez podmiot.

W każdym przypadku podatnik powinien przeprowadzić analizę rynkowości Transakcji kontrolowanej (analizę porównawczą lub analizę zgodności) i odzwierciedlić ją w Informacji TPR. W praktyce oznacza to, że w sytuacji braku danych od powiązanych kontrahentów, uzasadnienie rynkowości leży w gestii podatnika przy wykorzystaniu wszystkich możliwych metod przewidzianych w obowiązujących przepisach w zakresie cen transferowych.

91. Do której grupy w ramach kryterium geograficznego należy zaliczyć kraje EU 27 oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej – do kategorii Region czy do kategorii Inne?

Dokonując wyboru grupy w ramach kryterium geograficznego, wybrać należy tę kategorię, która w sposób najbardziej zbliżony opisuje kryterium zastosowane w ramach raportowanej Transakcji kontrolowanej.

Grupę Region w ramach kryterium geograficznego rozumieć należy jako dwa lub więcej krajów położonych na zbliżonym obszarze geograficznym (np. Europa Środkowo-Wschodnia).

Grupę EU-27 (Unię Europejską) należy zaliczyć do grupy Europa.

Z kolei grupa Inne powinna być wykorzystywana np. dla krajów położonych na różnych kontynentach.

92. W jaki sposób wypełnić Informację TPR w przypadku metody podziału zysku w wariancie analizy rezydualnej? Czy dla zakładanego zysku wykazać należy jedynie proporcję podziału zysku rezydualnego, czy także rutynowego?

Zgodnie z informacją zawartą w pkt. 5.2.3 Objaśnień TPR, w przypadku wyboru wariantu PZ01, PZ02 lub PZ03 (Podział zysku (straty) za pomocą analizy rezydualnej…) w ramach metody MW04 Metoda podziału zysku jako Zakładany zysk podmiotu wskazuje się procentowy udział podmiotu w części zysku rezydualnego (pomijając zysk rutynowy).

93. W jaki sposób należy wypełnić Informację TPR, w przypadku, gdy dla danej Transakcji kontrolowanej sporządzono analizę zgodności?

W przypadku sporządzenia analizy zgodności dla danej Transakcji kontrolowanej jako Metodę weryfikacji ceny należy wskazać MW06 Inna metoda. Następnie, w polu Typ wyceny należy wybrać TW07 Analiza zgodności – w pozostałych przypadkach oraz wskazać źródła danych, w oparciu, o które sporządzono analizę zgodności (wybór wielokrotny spośród kodów AZ01-AZ09).

94. Jak w Informacji TPR zaprezentować transakcję, w której rynkowy charakter wynagrodzenia został ustalony/zweryfikowany na podstawie ofert?

Na potrzeby sporządzenia analizy zgodności cena transferowa może zostać ustalona na podstawie ofert.

Wskazówki dotyczące ujęcia w Informacji TPR transakcji, dla której sporządzono analizę zgodności, zawarte zostały w odpowiedzi na pytanie 93 oraz w pkt. 5.2.4 Objaśnień TPR. Jeśli jednak dane ofertowe zostały w szczególnym przypadku wykorzystane na potrzeby analizy porównawczej (z wykorzystaniem np. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej), to należy wypełnić Informację TPR na podstawie tych danych, przy czym wyjaśnienia w tym zakresie można zamieścić w Sekcji E Dodatkowe informacje.

95. W jaki sposób obliczyć procentowy wpływ korekty porównywalności na zmianę wyniku analizy cen transferowych?

Procentowy wpływ korekty porównywalności na wynik analizy porównawczej, będzie zależał od rodzaju przeprowadzonej analizy porównawczej oraz metody weryfikacji ceny transferowej i ilości dokonanych korekt porównywalności. Należy ponadto zwrócić uwagę na rodzaj przedziału wykorzystywany do weryfikacji ceny transferowej i raportowany w Informacji TPR – międzykwartylowy, pełny lub inny przedział.

Jeżeli analiza porównawcza jest np. wykonana metodą PCN i wynik to jedna wartość, to wpływ korekty na wynik będzie mógł być obliczony na podstawie jednego działania.

Jeżeli wynik analizy porównawczej wskazuje na wartość porównywalną minimalną oraz maksymalną, to wymagało to będzie trzech obliczeń:

1) wpływ korekty na wynik wartości minimalnej,

2) wpływ korekty na wartość maksymalną,

3) średnia obliczona z powyższych dwóch działań.

Przykład 1 – metoda marży transakcyjnej netto

Jeżeli korekta porównywalności została wykonana w analizie cen transferowych przeprowadzonej metodą marży transakcyjnej netto, w której do weryfikacji rynkowego charakteru transakcji wykorzystany jest przedział międzykwartylowy, należy wziąć pod uwagę pierwszy oraz trzeci kwartyl oraz ich procentową zmianę, która nastąpiła po dokonaniu korekty porównywalności. Na podstawie procentowej zmiany pierwszego oraz trzeciego kwartyla należy obliczyć średnią zmianę po dokonaniu korekty.

Analogicznie do powyższego przykładu należy ocenić wpływ korekty porównywalności na wynik, gdy zastosowany został pełny przedział, wtedy zamiast pierwszego oraz trzeciego kwartyla w kalkulacjach należy wykorzystać wartość minimalną oraz maksymalną.

Przykład 2 – metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

W przypadku korekty porównywalności wykonanej w analizie cen transferowych przeprowadzonej metodą porównywalnej ceny niekontrolowanej, której wynikiem jest jedna wartość, należy obliczyć procentową zmianę tej wartości po dokonaniu korekty porównywalności.

Gdy wynikiem analizy cen transferowych jest cena porównywalna minimalna oraz cena porównywalna maksymalna, to należy obliczyć procentową ich zmianę a następnie na tej podstawie obliczyć średnią zmianę po dokonaniu korekty.

96. W jaki sposób obliczyć procentowy wpływ korekty porównywalności na zmianę wyniku analizy cen transferowych w transakcjach finansowych, w których dokonano wielu korekt porównywalności (np. waluty, rodzaju stopy bazowej, terminu zapadalności itp.)?

W przypadku transakcji finansowych (np. pożyczki, cash-pooling) dokonywanie korekt porównywalności stanowi powszechny element analizy cen transferowych. Jednak, gdy obliczenie procentowego wpływu korekty porównywalności na zmianę wyniku analizy cen transferowych ze względu na charakter transakcji jest niezwykle utrudnione, podatnicy mają możliwości wybrania opcji KP02c Brak możliwości ustalenia wpływu korekty na wynik.

5.2. Grupa kategorii A – transakcje inne niż wymienione w grupach kategorii B-F

97. Jak postąpić, jeśli w Transakcji kontrolowanej cena wyrażona jest w więcej niż jednej formie, np. wynagrodzenie składa się zarówno z prowizji wyrażonej w %, jak i kwoty ryczałtowej (lub w inny sposób łączący kilka składników ceny)?

W przypadku transakcji z grupy Kategoria A, w której zastosowano metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej i której cena wyrażona jest w więcej niż jednej formie, w sekcji D formularza w polu Rodzaj jednostki miary (pole tekstowe) należy podać wszystkie przyjęte w transakcji formy ceny (np. procent prowizji od sprzedaży i stała kwota ryczałtowa).

Natomiast informacje dotyczące Ceny minimalnej, Ceny maksymalnej, Ceny porównywalnej min., Ceny porównywalnej max. należy podać w odniesieniu do tego elementu ceny, który jest przedmiotem analizy porównawczej, zgodnie z informacjami zawartymi w lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Informacja TPR zawiera Sekcję E Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza, w tym o pozostałych składnikach ceny.

5.2.1. Transakcje towarowe

98. Jak należy rozumieć grupę transakcji związanych z obrotem towarowym – czy według przeznaczenia przedmiotu transakcji, np. zakupy do produkcji/zakupy do dystrybucji, czy według źródła, np. zakup od producenta/zakup od dystrybutora?

Grupa kategorii transakcji związanych z obrotem towarowym (kody 1001-1010 oraz kody 2001-2010) obejmuje różne typy transakcji, związane ze sprzedażą/zakupem towarów, produktów, półproduktów, surowców czy części zamiennych, w celu umożliwienia podmiotowi składającemu Informację TPR wybór kategorii, która w najlepszy sposób opisuje daną Transakcję kontrolowaną.

W Informacji TPR klasyfikacja powinna następować z perspektywy podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR. Przykładowo, jeśli podmiot nabywa wyroby lub towary, które stanowią dla niego surowce, materiały lub półprodukty wykorzystywane w procesie produkcji, to podmiot może wybrać kategorię transakcji 2009 Zakup surowców, materiałów, półproduktów dla potrzeb produkcji.

W odniesieniu do Transakcji kontrolowanych, które są zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, daną transakcję należy wykazać w kategorii, która najpełniej odpowiada jej istocie i najdokładniej wyjaśnia naturę transakcji, uwzględniając pełnione funkcje, angażowane aktywa i ryzyka ponoszone w ramach tej transakcji.

99. Czym różnią się transakcje Sprzedaży/zakupu towarów handlowych przez/od centralnego przedsiębiorcę (kody odpowiednio 1004 i 2004) od Sprzedaży/zakupu towarów handlowych przez/od dystrybutora o rozbudowanych funkcjach i ryzykach (kody odpowiednio 1005 i 2005)?

Dystrybutor o rozbudowanych funkcjach i ryzykach to podmiot prowadzący działalność w zakresie dystrybucji, pełniący co do zasady samodzielnie większość kluczowych funkcji, jak również ponoszący kluczowe ryzyka i angażujący kluczowe aktywa w zakresie tej dystrybucji.

Centralny przedsiębiorca to podmiot, który co do zasady w ramach grupy zarządza łańcuchem dostaw i koordynuje zachodzące w tym łańcuchu procesy i wykonywane działania. Przykładowo, centralnym przedsiębiorcą jest podmiot, który dokonuje w imieniu grupy przedsiębiorstw powiązanych zakupów od podmiotów niezależnych, wykorzystując siłę przetargową grupy, a następnie dokonuje sprzedaży przedmiotu transakcji na rzecz podmiotów z grupy.

100. Jak w Informacji TPR należy wykazać transakcje komisowe? Czy w kategoriach 1008 Sprzedaż komisowa towarów lub produktów oraz odpowiednio 2008 Zakup towarów lub produktów w ramach sprzedaży komisowej można wykazać transakcje komisanta, którego wynagrodzenie obejmuje jedynie marżę komisową (i na żadnym etapie obrotu nie jest on właścicielem przedmiotu transakcji)?

Transakcje komisowe należy wykazywać odpowiednio w kategorii 1008 lub 2008, gdzie określenia „sprzedaż” oraz „zakup” nie odnoszą się do własności towarów lub produktów, a jedynie do kierunku transakcji, tj. czy komisant składający Informację TPR dokonuje w danej transakcji przyjęcia towarów w komis, czy też ich sprzedaży.

101. Jak należy wskazać cenę minimalną i maksymalną, jeśli w ramach metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) przy porównaniu wewnętrznym porównywanych jest kilkaset cen jednostkowych i indeksów towarów?

Jeżeli przedmiotem Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest zróżnicowany asortyment, w Informacji TPR należy wskazać cenę minimalną oraz maksymalną dla całego asortymentu.

102. Czy w przypadku transakcji zakupu materiałów ceny minimalne i maksymalne powinny być wskazane spośród cen materiałów przyjętych w danym roku do magazynu, czy cen z faktur otrzymanych w danym roku?

W Informacji TPR należy zawrzeć dane, które podmiot wykazał w dokumentacji lokalnej dla danej transakcji, w tym w odniesieniu do stosowanych cen.

Jeśli wartość Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym określana jest na podstawie otrzymanych lub wystawionych faktur, dotyczących danego roku obrotowego, to wykazać należy ceny wynikające z faktur. Ustalenie wartości transakcji następuje z perspektywy podmiotu, którego dotyczy Informacja TPR.

103. Dokonując analizy porównawczej, celem zapewnienia większej porównywalności, podmiot koryguje ceny w transakcji o koszty transportu. Czy minimalne i maksymalne ceny wykazywane w Informacji TPR w odniesieniu do tej transakcji powinny również być pomniejszone o koszty transportu?

Tak. W takim przypadku ceny dotyczące przedmiotowej transakcji należy przedstawić po korekcie związanej z porównywalnością danych.

5.2.2. Transakcje usługowe

104. Czy w przypadku, gdy jedna umowa z dostawcą obejmuje kompleksową usługę (np. informatyczną - zakup aplikacji, jej utrzymanie oraz rozwój), wynagrodzenie dla tej usługi jest ustalone łącznie i użyto jedną metodę weryfikacji ceny transferowej, to należy ją w Informacji TPR wykazać łącznie jako jedną transakcję?

Transakcję tę należy wykazać zgodnie ze sporządzoną przez podmiot lokalną dokumentacją cen transferowych. Jeżeli w lokalnej dokumentacji cen transferowych transakcja została ujęta jako kompleksowa usługa, w Informacji TPR również powinna zostać ujęta jako jedna transakcja.

Wówczas w polu Wartość transakcji należy wskazać łączną wartość kompleksowej usługi. Natomiast w części dotyczącej Metody weryfikacji ceny mogą zostać wskazane dane dotyczące wiodącego elementu usługi kompleksowej.

105. Do jakiej kategorii należy przypisać transakcje polegające na świadczeniu dla jednostki powiązanej usług wsparcia, jeżeli niektóre z tych usług stanowią usługi o niskiej wartości dodanej, a inne nie? Czy transakcje te mogą zostać w całości wykazane w kategorii 1101 Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej, czy powinny być wykazane jako 1105 Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami?

Wskazanych w pytaniu usług wsparcia nie można automatycznie uznać za transakcję o charakterze jednorodnym, gdyż obejmują one zarówno usługi o niskiej wartości dodanej, jak i usługi pozostałe. W takim przypadku należy je wskazać odrębnie w kategorii 1101 Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej oraz 1105 Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami.

Daną Transakcję kontrolowaną należy wykazać w kategorii, która najpełniej odpowiada jej istocie i najdokładniej wyjaśnia naturę transakcji, uwzględniając pełnione funkcje, angażowane aktywa i ryzyka ponoszone w ramach tej transakcji.

Okoliczność czy podatnik korzysta z uproszczenia safe harbour, nie wpływa na przyporządkowanie transakcji do danego kodu kategorii transakcji.

106. Jaką jednostkę miary należy podać w Informacji TPR, w przypadku, gdy transakcja dotyczy usługi np. podnajmu lokali albo pośrednictwa w sprzedaży usług leasingu?

W takiej Transakcji kontrolowanej należy podać jednostkę miary, która odpowiada jednostce zastosowanej przez strony dla określenia ceny, np. m2 (powierzchni), procent od sprzedaży (w przypadku prowizji), ryczałt (za media) etc.

W przypadku gdy w Transakcji kontrolowanej cena wyrażona jest w więcej niż jednej formule, w sekcji D w polu Rodzaj jednostki miary należy podać wszystkie przyjęte w transakcji jednostki.

107. Na jakiej podstawie należy przyporządkować transakcję do kategorii 1105/2105, czyli Sprzedaż/Zakup usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami?

Transakcję tę należy wykazać w kategorii, która najpełniej odpowiada jej istocie i najdokładniej wyjaśnia naturę transakcji, uwzględniając pełnione funkcje, angażowane aktywa i ryzyka ponoszone w ramach tej transakcji.

Jeżeli danej transakcji niematerialnej nie da się przyporządkować do kategorii, np. 1101 Sprzedaż usług o niskiej wartości dodanej, 1102 Sprzedaż usług badawczorozwojowych, 1103 Sprzedaż usług pośrednictwa w sprzedaży lub zakupie usług, 1104 Sprzedaż usług niematerialnych związanych z nieruchomościami (np. zarządzanie nieruchomościami), to wtedy należy ją przypisać do kategorii 1105 Sprzedaż usług niematerialnych innych niż usługi o niskiej wartości dodanej, badawczo-rozwojowe, pośrednictwa i związane z nieruchomościami.

108. Czy usługę finansową (np. obsługę płatności) można w Informacji TPR wykazać jako usługę o niskiej wartości dodanej (niekorzystającą z uproszczenia safe harbour), czy też należy ją wykazać zgodnie z jej przedmiotem pod kodem 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring)?

Transakcje, w tym usługi o niskiej wartości dodanej (tj. usługi o charakterze rutynowym, łatwo dostępne, wspomagające główną działalność usługobiorcy) niekorzystające z uproszczenia safe harbour, należy przyporządkować do określonej kategorii zgodnie z ich ujęciem w lokalnej dokumentacji cen transferowych. Transakcję należy wykazać w kategorii, która najpełniej odpowiada jej istocie i najdokładniej wyjaśnia naturę transakcji, uwzględniając pełnione funkcje, angażowane aktywa i ryzyka ponoszone w ramach tej transakcji.

Katalog usług o niskiej wartości dodanej został wskazany w załączniku nr 6 do Ustawy CIT.

5.2.3. Transakcje finansowe

109. Czy każdą inną transakcję finansową niewymienioną ściśle w kodach: 1201-1205 oraz 2201-2205 należy zakwalifikować odpowiednio do kodów 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe – sprzedaż lub zakup? Czy jako inne transakcje należy w szczególności wykazać: pośrednictwo finansowe, otwarcie rachunków bankowych, różnego typu polecenia płatności, usługi depozytariusza, transakcje na instrumentach finansowych?

W przypadku transakcji finansowej (w szczególności: otwarcie rachunków bankowych, różnego typu polecenia płatności, usługi depozytariusza, transakcje na instrumentach finansowych), której nie można zaliczyć do kategorii szczegółowych wskazanych w kodach 1201-1205 oraz odpowiednio 2201-2205, należy wybrać kategorię 1206 lub 2206, tj. Inne transakcje finansowe – sprzedaż lub zakup.

110. W jaki sposób w Informacji TPR należy wykazać transakcje hedgingu?

Zgodnie z treścią Objaśnień TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) - odpowiednio jako sprzedaż lub zakup usługi.

111. W jakiej grupie kategorii transakcji ująć transakcję wymiany walut lub hedgingu w Informacji TPR? W grupie kategorii A czy C?

W Informacji TPR transakcje finansowe mogą być przedstawiane w kilku grupach

1. Grupa kategorii A – transakcje inne niż wymienione w grupach kategorii B–F,

2. Grupa kategorii C – transakcje finansowe (1201-1204 lub 2201-2204),

3. Grupa kategorii D – transakcje finansowe objęte safe harbour (1201 lub 2201).

Jeżeli transakcja wymiany walut/hedging została zaklasyfikowana jako transakcja finansowa pod kodem 1206 (sprzedaż) lub 2206 (zakup), to transakcje te będą wykazywane w ramach grupy kategorii A. W zależności od wybranej grupy kategorii, zmieni się zakres wymaganych danych, które należy przedstawić.

112. Jaka wartość powinna być wykazana w polu Wartość transakcji dla transakcji ubezpieczeniowych (np. polisa lub reasekuracja)?

Wartość transakcji ubezpieczeniowej to wartość właściwa dla danej Transakcji kontrolowanej. W braku odrębnej regulacji, transakcje dotyczące umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji (podobnie jak akredytywy) należy co do zasady ująć analogicznie jak transakcje udzielenia/pozyskania gwarancji lub poręczenia, tj. co do zasady za wartość właściwą w przypadku umów ubezpieczenia przyjąć należy wa...