MF: Inflacja? Jest dobrze, a będzie lepiej

Interpelacja nr 1533 do ministra finansów w sprawie niepokojącego tempa wzrostu inflacji w 2020 r.

Panie Ministrze!

Odczuwamy skokowe podwyżki cen energii i innych kosztów utrzymania (śmieci, ścieki, dostawa wody, transport, parkingi, opłaty za żłobki), wyższe rachunki przesyłają mieszkańcom spółdzielnie i wspólnoty, bo drożeje sprzątanie, konserwacja budynków i ochrona. W sposób bardzo wyraźny wzrasta tempo inflacji. Odczuwamy od początku roku podnoszone, i to bardzo znacznie, ceny usług - głównie kosmetycznych, fryzjerskich, rosną ceny w lokalach gastronomicznych. Ekonomiści są zgodni, co do tego, że wzrost wskaźnika cen i usług będzie wysoki. Na wzrost inflacji w 2020 r. mogą wpływać rosnące ceny żywności, szczególnie warzyw i owoców, jak również mięsa. Żywność w Polsce jest o jedną czwartą droższa niż 10 lat temu i jest zapowiedź ekonomistów, że jej ceny nadal będą rosły. Podwyżka płacy minimalnej nie zrekompensuje szybko rosnącej inflacji. Najbardziej jednak uderzy ona w tzw. sferę budżetową, bo tutaj wynagrodzenia są najniższe i zapewne przełoży się ta sytuacja na odpływ wysoko kwalifikowanej kadry urzędniczej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ma tendencje do centralnego sposobu zarządzania a zatem rodzą się pytania, na które proszę o odpowiedź:

W czym rząd upatruje szansę na powstrzymanie tempa wzrostu inflacji w kraju? Jakie działanie ograniczające inflację podejmie resort finansów? Czy Pan Minister podziela stanowisko ekonomistów mówiące o tym, że średnia inflacja za cały rok 2020 może ukształtować się na poziomie najwyższym od lat?

Poseł Katarzyna Osos

20 stycznia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1533 w sprawie niepokojącego tempa wzrostu inflacji w 2020 r.

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 1533 Pani Poseł Katarzyny Osos w sprawie niepokojącego tempa wzrostu inflacji w 2020 r. uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o Narodowym Banku Polskim za wartość polskiego pieniądza oraz utrzymanie stabilnego poziomu cen odpowiada Narodowy Bank Polski. NBP prowadzi politykę pieniężną w ramach strategii średniookresowego celu inflacyjnego ustalonego na ...