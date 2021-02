MF i KAS podpisały deklarację na rzecz upraszczania języka

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa dołączyły do sygnatariuszy tzw. deklaracji prostego języka. W tym tygodniu ogłoszono też nowy standard pism wysyłanych do podatników. Pisma w nowej formule zostaną włączone m.in. do e-Urzędu Skarbowego. W efekcie komunikacja z podatnikami ma być oparta na prostszych i bardziej zrozumiałych komunikatach.