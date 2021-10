Dokonanie rozliczenia VAT stanowi największy przywilej przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy czynni. Gdyby nie rejestracja w tym charakterze skorzystanie z niego a więc możliwość odliczenia naliczonego przy dokonywaniu zakupów podatku od podatku należnego powstającego w przypadku spełnienia świadczenia byłoby niemożliwe. Skoro jest prawo do odliczenia pierwsze co przychodzi na myśl to, to kiedy można tego dokonać. Termin odliczenia VAT nie jest pojęciem jednoznacznym. Obowiązuje w tej kwestii wiele norm, ustalających terminy do odliczenia dla szczególnych przypadków powstania obowiązku podatkowego.

Termin podstawowy

Odwołać się tu należy do art. 86 ust. 10 ustawy o VAT zgodnie, z którym prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Różne metody rozliczenia

Różne metody rozliczenia VAT dają podatnikom możliwość wyboru najodpowiedniejszego sposobu postępowania. Najogólniej stwierdzić należy, iż wybór metody rozliczania VAT podyktowany powinien być płynnością finansową danego przedsiębiorcy. Tym kiedy postawione zostają do jego dyspozycji środki, które może wykorzystać do uregulowania obciążeń podatkowych bez szkody dla innych swych zobowiązań, np. wobec kontrahentów czy pracowników. Chodzi bowiem o to, aby uregulowanie zobowiązań w VAT nie stało się konieczne przed otrzymaniem należności z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Która metoda dla kogo

Zostały one skonstruowane w ten sposób, iż nie każda z nich jest dostępna dla każdej kategorii podatników. Szerszy wybór przyznany został podatnikom mającym status małego podatnika.

Dostępne są im bowiem trzy metody rozliczeń:

rozliczenie na zasadach ogólnych, rozliczenie kwartalne, metoda kasowa.

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: