Mechanizmy zmniejszające ceny prądu. Jaka jest wiedza Polaków?

Ankietowani byli pytani m.in. o to, do jakiej kwoty państwo powinno pokrywać różnicę między kosztami wytworzenia energii a ceną dla gospodarstw domowych. Aż 88 proc. badanych wymieniło wartości mniejsze od tych, które są obecnie pokrywane w ramach tzw. tarczy solidarnościowej. Przykładowo, jedna czwarta (24 proc.) twierdzi, że powinno to być mniej niż 1 tys. zł, a 34 proc. wskazało na przedział 1-2 tys. zł. W rzeczywistości w ramach mechanizmów wsparcia takie oszczędności gospodarstw domowych wyniosą w 2023 r. 3-4 tys. zł.

