Mały ZUS plus - zgłoszenie do ubezpieczeń

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2024 r.? Jeśli chcesz korzystać z „małego ZUS plus”, a korzystałeś z tej ulgi w 2023 r. i nadal spełniasz do niej warunki to nie musisz ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus ”, a nie korzystałeś z tej ulgi w 2023 r. to zgłoś się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.