Mały ZUS Plus tylko do dzisiaj. Rząd szykuje nowe ulgi dla firm

Na poniedziałek (2 marca br.) przypada ostatni dzień przyjmowania w tym roku zgłoszeń do tzw. Małego ZUS-u Plus. W trakcie ostatniego miesiąca na korzystanie z tej formuły zdecydowało się 80 tys. małych przedsiębiorstw. W trakcie następnych tygodni Ministerstwo Rozwoju ma przedstawić tymczasem pakiet nowych zachęt do inwestowania, który będzie obejmować m.in. ulgi podatkowe.