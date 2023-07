Mały ZUS Plus teraz o rok dłużej

Przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS Plus będą mogli przez dodatkowy rok opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana dotycząca preferencji ma obowiązywać od 1 sierpnia br. Z wydłużonego okresu obowiązywania Małego ZUS Plus skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z ulgi.

– Firmy z sektora małych przedsiębiorstw to niezwykle istotny element polskiej gospodarki. Przepisy, które dziś podpisał prezydent skierowane są szczególnie do nich. Dzięki naszym rozwiązaniom będą mogli oni opłacać niższe składki jeszcze dłużej. Pomoże im to w zachowaniu ciągłości działania w trudnych czasach. To oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie przez kolejny rok – komentuje szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczn...