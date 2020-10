Mały ZUS plus nie dla osoby współpracującej

Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku wskazał, iż według interpretacji ZUS osoba prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli zatrudni syna, który jest pełnoletni, powyżej 26 roku życia i jest zameldowany (niekoniecznie zamieszkuje) pod tym samym adresem uznawany jest za osobę współpracującą. W związku z tym, przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, pomimo nie osiągania wystarczających dochodów do wysokości składek.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość czy osoba współpracująca może skorzystać z „małego ZUS plus” i na jakich zasadach z punktu widzenia podatkowego jest traktowany jak pracownik, zgodnie z Kodeksem pracy. Przedsiębiorca uważa, że osoba współpracująca powinna mieć możliwość przeliczenia wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak w przypadku osoby prowadzącej działalności uznanie syna za pracownika, który ma umowę o pracę i wyliczenie podstawy uzależnionej od wynagrodzenia.

ZUS nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami współpracującymi z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 11 powołanej ustawy za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz z osobami fizycznymi, w...