Mały ZUS Plus. Limit przychodowy należy zrewaloryzować?

Interpelacja nr 37420 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie programu Mały ZUS

Od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. programu Mały ZUS Plus. Niższe preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W swoim założeniu program ten obok tzw. Małego ZUS-u jest projektem zachęcającym do zakładania działalności gospodarczej przez Polaków - szczególnie młodych. Na podstawie jego konstrukcji można stwierdzić, że Mały ZUS Plus jest dla nowych przedsiębiorców kontynuacją preferencyjnych składek, zaproponowanych w programie Mały ZUS, na ubezpieczenie społeczne. Aby skorzystać z niniejszej ulgi, przedsiębiorca musi spełnić dwa podstawowe warunki:

Działalność gospodarcza była w poprzednim roku kalendarzowym prowadzona przez nie mniej niż 60 dni. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł.

Przez kilka lat ww. programy niewątpliwie ułatwiły start nowym podmiotom gospodarczym i pozwoliły uzyskać stabilność finansową, szczególnie podczas okresu pandemii. Wielu przedsiębiorców chwali sobie funkcjonowanie niniejszych programów. Pojawiają się jednak głosy osób zgłaszających się do mojego biura z wnioskiem o przyjrzenie się tzw. limitowi.

Z informacji, jakie od nich uzyskałem, wynika, że limit przychodowy 120 000 złotych nie został od 2020 roku zrewaloryzowany i został utrzymany na przyszły rok. Oznacza to, że wiele osób utraci możliwość korzystania z ważnej dla nich ulgi. Kwota 120 000 złotych jest limitem przychodowym, co oznacza, że suma faktur wystawiona przez przedsiębiorcę w 2022 roku nie może przekroczyć tej kwoty. Przedsiębiorca nie może odliczyć kosztów prowadzenia swojej działalności, tak więc nie jest to kwota dochodowa, a stricte przychodowa. Przy podwyżkach, w tym kosztów prowadzenia działalności, dochód z kwoty 120 000 złotych różni się znacznie od tego limitu sprzed trzech lat wcześniej. Jak mi sygnalizowano, konieczność płacenia niepreferencyjnej stawki ubezpieczenia społecznego przez nowych przedsiębiorców może prowadzić do zawieszania lub - co gorsza - wykreślania przez nich swojej działalności z rejestru. Ponadto pojawiają się głosy o możliwości przeniesienia części działalności do szarej strefy, a to byłoby w oczywisty sposób niekorzystne dla budżetu państwa.

Czy ministerstwo rozpatruje wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rewaloryzację, podniesienie kwoty przychodowej wskazanej w programie Mały ZUS Plus?

Wojciech Zubowski, Paweł Hreniak

17 listopada 2022 r.

Odpowiedź na interpelację nr 37420 w sprawie programu Mały ZUS

