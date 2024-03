Mały ZUS Plus. Kto może ponownie skorzystać od 2024 r. - MRPiPS (nie)odpowiada

Zapytanie nr 126 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek Mały ZUS Plus

Szanowny Panie Premierze,

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które dotykają polskich małych i średnich przedsiębiorców korzystających z programu Mały ZUS Plus. Według informacji przekazanej przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza błędna interpretacja przepisów przez ZUS skutkuje odmową prawa do korzystania z preferencji składkowych dla przedsiębiorców, co może prowadzić do zawieszenia lub likwidacji ich działalności gospodarczej.

W obliczu zbliżającego się terminu zgłoszeń do ZUS (31 stycznia) oraz konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z obecnej sytuacji, istnieje pilna potrzeba wyjaśnienia tej sprawy i podjęcia odpowiednich działań, aby zapewnić ochronę praw przedsiębiorców oraz przestrzeganie konstytucji biznesu.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Czy Pan Premier ma świadomość zaistniałej sytuacji i zamierza podjąć działania w tym zakresie? Czy przedsiębiorcy, którzy w latach 2019-2021 mogli korzystać z tego odciążenia w cyklicznych pięcioletnich okresach, są uprawnieni do skorzystania z tej preferencji także w 2024 roku? Czy zostały zastosowane mechanizmy kontroli, które wykażą, kto jest odpowiedzialny za wydawanie przez ZUS wątpliwych prawnie interpretacji na niekorzyść przedsiębiorców?

Poseł Witold Tumanowicz

19 stycznia 2024 r.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo Pana Marszałka znak: K10ZAP126, przekazujące zapytanie Posła Witolda Tumanowicza w sprawie przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek Mały ZUS Plus, uprzejmie informuję.

„Mały ZUS plus” to obniżone składki dla małych przedsiębiorców (z przychodem do 120 tys. zł), obliczane od podstawy równej połowie przeciętnego dochodu przedsiębiorcy z poprzedniego roku. Ulga istnieje od początku 2019 r. Z ulgi tej nie mogą dalej korzystać przedsiębiorcy, którzy stosowali ją przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.

Pierwsi uprawnieni, przy założeniu ciągłości działalności...