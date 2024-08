Mały ZUS Plus. Kolejne wygrane w sądzie Rzeczniczki MŚP

Przedsiębiorcy, którzy korzystali z preferencji składkowej Mały ZUS Plus w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r., chcieli ponownie z niej korzystać od stycznia 2024 r. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych kategorycznie informował, iż przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z Małego ZUS Plus dopiero od stycznia 2025 r. Przedsiębiorcom tym ZUS blokował, anulował i odrzucał dokumenty ubezpieczeniowe. Zdarzało się, że pracownicy Zakładu nie chcieli przyjmować dokumentów ubezpieczeniowych, a także informowali, iż składanie dokumentów uprawniających do Małego ZUS Plus może skutkować nałożeniem na przedsiębiorców kary w postaci grzywny.