Mały ZUS Plus coraz bliżej

Już 1 lutego br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące możliwości korzystania przez firmy z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Mały ZUS Plus będzie skierowany do przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zanotowali przychody do 120 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 67,5 tys. zł.