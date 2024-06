Mały ZUS dla przedsiębiorcy po ubezpieczeniu w KRUS

W listopadzie 2021 r., jak wyjaśnił przedsiębiorca we wniosku o interpretację, rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z uwagi na fakt, że jest rolnikiem i podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej kontynuował podleganie ubezpieczeniu rolniczemu. Przedsiębiorcza zaznaczył, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdziła, że nadal podlega on ubezpieczeniu społecznemu w systemie rolniczym i wymierzyła mu dodatkowe składki na ubezpieczenie (rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników opłacają składkę na ubezpieczenie w podwójnej wysokości). Po dwóch latach prowadzenia działalności gospodarczej i podlegania ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, tj. dokładnie od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorca przestał podlegać ubezpieczeniu rolniczemu i zgłosił się do ubezpieczeń w powszechnym systemie (ZUS).

W związku z powyższym, przedsiębiorca zapytał, czy od 1 stycznia 2024 r. posiada prawo do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 70 00 (ulga uprawniająca do opłaty preferencyjnych składek przez okres kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych). Jego zdaniem, jeżeli nie podlegał do 31 grudnia 2023 r. obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w ZUS (system powszechny), to od dnia 1 stycznia 2024 r. ma prawo skorzystać z preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

W wydanej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia ...