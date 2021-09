Małe domy będzie można budować łatwiej

Do Prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzone zostaną zmiany ułatwiające budowanie małych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Uproszczenia będą co do zasady dostępne dla niewielkich budynków wolnostojących i nie więcej niż dwukondygnacyjnych.