Luka w VAT wzrośnie przez pandemię

Pandemia koronawirusa uderzyła nie tylko w polską gospodarkę, ale ma też negatywny wpływ na ściągalność podatku VAT i całkowite przychody podatkowe – wynika z niedawnego raportu pn. „Analiza ilościowa luki w VAT w krajach UE”, który został przygotowany przez ekspertów CASE na zlecenie Komisji Europejskiej. Szacuje się, że w 2020 r. luka w VAT mogła wzrosnąć w Polsce do ok. 14,5 proc.

Ostatnie szacunki CASE mówią o istotnym wzroście luki podatkowej w VAT w Polsce. Przewiduje się, że luka – pokazująca różnicę między zobowiązaniami z tytułu podatku a rzeczywistymi wpływami do budżetu – może wzrosnąć z 9,6 proc. w 2019 do 14,5 proc. w 2020 r. Byłby to wynik wyższy od unijnej średniej (13,7 proc.).

– Spadek aktywności gospodarczej i problemy z płynnością finansową, przyczyniają się do problemów wielu przedsiębiorstw w realizowaniu ich zobowiązań poda...