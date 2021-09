Luka w podatku VAT to ok. 10 proc. Rząd liczy na jej zmniejszenie do 5 proc.

W 2020 r. luka w podatku VAT wyniosła w Polsce ok. 10 proc. i okazała się niższa od średniej dla Unii Europejskiej. Z rządowych szacunków wynika, że istnieje potencjał do dalszego uszczelniania systemu VAT i zmniejszenia luki do ok. 5 proc. Plany mające ułatwić ograniczanie luki obejmują jeszcze m.in. wprowadzenie e-faktur oraz poszerzenie międzynarodowej współpracy podatkowej.