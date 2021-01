Lokalna dokumentacja cen transferowych. Jak rozumieć "stratę podatkową"?

Warunek określony w art. 11n pkt 1 lit. c ustawy o CIT dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych należy uznać za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję pod warunkiem, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego wymienione w art. 11n pkt 1 są spełnione.