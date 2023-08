Linie bezpośrednie wkrótce na korzystniejszych dla firm zasadach

– Linie bezpośrednie to bardzo istotny element transformacji energetycznej naszego kraju. Dzięki nim przedsiębiorcy dużo łatwiej i taniej będą mogli korzystać z OZE, by zaspokajać swoje energetyczne potrzeby. Znaczące uproszczenia w ich tworzeniu spowodują, że wiele firm, które do prowadzenia swojej działalności potrzebują dużo energii, przychylniejszym okiem spojrzy na możliwości, jakie dają farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe. Linie bezpośrednie to prostsze i tańsze korzystanie z OZE – mówi szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

W nowelizacji przewidziano zmiany mające zwiększyć dostępność l...