Limity obrotu gotówkowego nie zostaną zaostrzone?

W ramach tzw. Polskiego Ładu przewidziano zmniejszenie z początkiem 2024 r. limitu obrotu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł w transakcjach między firmami (b2b). Jednocześnie wprowadzony ma zostać również limit na poziomie 20 tys. zł dla transakcji między przedsiębiorstwami i konsumentami (b2c). Zmiany te prawdopodobnie zostaną jednak uchylone, co przewiduje projekt skierowany do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Poselski projekt jest pozytywnie oceniany przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które już wcześniej wskazywały, że zaostrzenie limitów nie byłoby korzystne dla gospodarki.

„Bezgotówkowe formy płatności niewątpliwie dynamicznie rozwijają się, jednak wi...