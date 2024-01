Limit zwolnienia podmiotowego z VAT powinien zostać podwyższony?

Obowiązujący obecnie limit zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wynosi 200 tys. zł i nie był zmieniany od 7 lat. Jak szacują eksperci, w tym czasie skumulowane inflacja wyniosła przeszło 30 proc.

– Postulujemy urealnienie tego limitu i podniesienie go do 300 tys. zł. Będzie to korzystne szczególnie dla najmniejszych firm, które proporcjonalnie do osiąganych dochodów czy przychodów ponoszą najwyższe koszty o...