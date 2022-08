Limit przychodów dla ksiąg rachunkowych do zmiany?

Osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie zobowiązane są do przejścia na pełną księgowość, jeżeli ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniósł co najmniej równowartość 2 mln euro. Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność jako osoby fizyczne, wyraża obawy związane ze wzrostem cen. Ich szybka zmiana wpływa na wzrost rocznego przychodu ponad 2 mln euro. Przekroczenie tej kwoty zobliguje przedsiębiorców do prowadzenia pełnej księgowości.