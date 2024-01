Likwidacja tarcz antyinflacyjnych doprowadzi do powrotu wyższej inflacji

Najwyższy poziom inflacja osiągnęła w lutym 2023 r., gdy wskaźnik wyniósł 18,4 proc. rok do roku. W kolejnych miesiącach inflacja jednak wyraźnie hamowała, by w grudniu spaść do 6,2 proc. Wskaźnik pozostaje nadal na poziomie wyraźnie powyżej celu inflacyjnego (2,5 proc. z dopuszczalnymi odchyleniami +/- 1 pkt proc.).

– Inflacja będzie w centrum uwagi w tym roku głównie dlatego, że możliwa jest duża zmienność na przełomie marca i kwietnia. Ona ma szansę zejść do poziomów blisko celu inflacyjnego, na...