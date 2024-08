Likwidacja szkód komunikacyjnych OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe - nie będzie zmian

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że skuteczność systemu ochrony interesów klientów zakładów ubezpieczeń była ograniczona. Skontrolowane podmioty z opóźnieniem lub nieskutecznie reagowały na działania zakładów ubezpieczeń, w sposób powszechny naruszające interesy ich klientów. Taka sytuacja miała miejsce pomimo tego, iż kontrolowane podmioty, w zakresie swoich kompetencji, wypełniały obowiązki przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku ubezpieczeniowym. Jednak suma ich działań nie przekładała się na skuteczność systemu ochrony klientów zakładów ubezpieczeń ze względu na brak współpracy adekwatnej do występujących problemów, na co wpływ miało rozproszenie kompetencji w tym zakresie.

Zapytanie nr 637 do ministra sprawiedliwości, ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe

Przemyśl, dnia 20 czerwca 2024 r.

W związku z zapytaniami kierowanymi do mojego biura poselskiego, odnośnie do nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC, znajdującymi potwierdzenie w raporcie pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona Konsumentów na rynku ubezpieczeniowym” opublikowanym w dniu 28 listopada 2019 r., pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na słabszą pozycję poszkodowanego w stosunku do ubezpieczyciela oraz pojawiające się postulaty przygotowania przez państwo rozwiązań, które w większym stopniu zabezpieczałyby prawa klientów w dochodzeniu swoich praw w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji w następującej kwestii:

Jaka była liczba postępowań sądowych w sprawach o zaniżanie odszkodowań w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC w okresie od 2018 r. do 2023 r.? Czy trwają, bądź planowane są prace nad zmianami przepisów w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe?

Poseł Marek Rząsa

21 czerwca 2024 r.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie nr 637 w sprawie nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 637 Pana Marka Rząsy w sprawie „nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Na wstępie pragnę wskazać, że resort finansów nie posiada informacji w zakresie liczby postępowań sądowych w sprawach o zaniżanie odszkodowań w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC w okresie od 2018 r. do 2023 r. Resortem właściwym dla takich informacji pozostaje Ministerstwo Sprawiedliwości, do którego także zostało zaadresowane przedmiotowe zapytanie.

Odnosząc się do pytania dotyczącego regulacji z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych OC należy wskazać, że obecnie obowiązujące normy zawierają szereg regulacji z zakresu postępowania wyjaśniającego (postępowania likwidacyjnego), mającego na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia oraz wysokości szkody, do naprawienia której jest obowiązany zakład ubezpieczeń.

Ogólne normy dotyczące umów ubezpieczenia zostały zawarte w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej¹. W art. 29 tej ustawy wskazano jakie czynności składają się na postępowanie likwidacyjne oraz jakimi obowiązkami zostały objęte zakłady ubezpieczeń w związku z prowadzonym postępowaniem.

W odniesieniu do likwidacji szkód komunikacyjnych wynikających z umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, należy wskazać, iż obszerne regulacje dotyczące postępowania likwidacyjnego zostały zawarte w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych². Przepisy tej ustawy określają m.in. termin, w którym powinno być ukończone postępowanie likwidacyjne, obowiązki informacyjne dla zakładów ubezpieczeń czy też sankcje za nieterminowego wypłacenia odszkodowania przez zakład ubezpieczeń lub nieudzielenia wymaganej informacji. Regulacje te mają na celu zdyscyplinowanie zakładu ubezpieczeń i przeciwdziałanie jego przewlekłemu działaniu.

Na podstawie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych², zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jednocześnie gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że us...