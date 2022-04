Likwidacja spółki. Czy niespłacona pożyczka jest przychodem?

We wniosku o interpretację spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji wyjaśniła, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza nie przynosiła oczekiwanych zysków, dlatego podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki podjęto uchwałę o jej rozwiązaniu i otwarciu procesu likwidacji. W ramach trwających czynności likwidacyjnych spółka zobowiązana jest m.in. do zakończenia bieżących interesów spółki oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Na dzień otwarcia likwidacji w spółce występowały w księgach rachunkowych zobowiązania, które ze względu na brak wystarczających środków nie zostaną spłacone. Są to w szczególności: część kapitałowa pożyczki otrzymana od pożyczkodawcy z nieokreślonym terminem spłaty, naliczone lecz niespłacone odsetki od pożyczki, wyemitowane obligacje dla obligatariuszy.

Spółka chciał wiedzieć, czy wartość niespłaconych i nieprzedawnionych zobowiązań, które pozostaną w spółce na dzień wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców będzie stanowić przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jej zdaniem - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką:

Jak uzasadniła swoje stanowisko spółka we wniosku o interpretację, w przepisach Kodeksu spółek handlowych, brak jest przepisów, które wprost regulowałyby sytuację wykreślenia z KRS spółki po jej likwidacji, pomimo istnienia niezaspokojonych zobowiązań. Niemniej w orzecznictwie sądowym wyrażany jest pogląd o dopuszczalności wykreślenia spółki z KRS w takim przypadku. W wyrokach Sądu Najwyższego wskazuje się, że brak takich jednoznacznych regulacji nie jest przesłanką do tego by uznać, że uniemożliwia to wykreślenie z rejestru przedsiębiorców spółki niezdolnej do działania i niemającej majątku. Likwidacja jest ukończona wówczas, gdy w majątku spółki nie ma już żadnych składników majątkowych i okoliczność ta zostanie stwierdzona sprawozdaniem likwidacyjnym. Pomimo, iż na dzień zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS, spółka nadal będzie posiadała nieuregulowane zobowiązania, a jej wierzyciel nie zostanie zaspokojony, możliwe będzie wykreślenie jej z ww. rejestru, a ty...