Likwidacja OFE – projekt ustawy trafił już do Sejmu

Projekt ustawy zakładającej likwidację otwartych funduszy emerytalnych (OFE) trafił już do Sejmu. Zgromadzone w funduszach środki mają trafić na indywidualne konta emerytalne (IKE). Jeśli jednak dany członek OFE zechce, to pieniądze mogą zostać przetransferowane bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.