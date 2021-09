Likwidacja obniżonych stawek pozwoli na zmniejszenie VAT do 15 proc.?

Kraje członkowskie Unii Europejskiej mogłyby obniżyć standardowe stawki VAT nawet do 15 proc., gdyby jednocześnie zrezygnowały ze stosowania stawek obniżonych – wynika z nowego sprawozdania przygotowanego przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. Unijni analitycy wskazują przy tym, że korzyści wynikające ze stosowania preferencyjnych stawek VAT są często raczej niewielkie.

Podatek VAT należy do najważniejszych źródeł dochodów krajów UE – udział wpływów z tego podatku w ogóle dochodów waha się od 13 proc. we Włoszech do 28 proc. w Chorwacji.

Na początku 2021 r. średnia stawka podatku VAT wynosiła w krajach UE 22 proc. (w Polsce standardowa stawka wynosi 23 proc.), czyli była wyraźnie wyższa od minimalnej dopuszczalnej stawki na poziomie 15 proc. Jednocześnie poszczególne państwa stosują też stawki obniżone (w Polsce wynoszą one 5 ...