Liczba zawieszonych firm poniżej 0,5 mln

W ciągu ostatniego miesiąca liczba zawieszonych firm spadła z 484,5 do 470 tys. – podało Ministerstwo Rozwoju. To odwrócenie negatywnego trendu widocznego od początku pandemii koronawirusa. Obecnie wciąż jednak liczba przedsiębiorstw, które zdecydowały się na zawieszenie działalności gospodarczej, jest wyraźnie wyższa względem stanu sprzed kryzysu (440,8 tys.).

Najnowsze dane z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pokazują, że w dniach od 11 marca do 12 kwietnia br. odsetek zawieszonych firm zwiększył się o 9,9 proc. (z 440,8 tys. do 484,5 tys.). Z kolei w okresie od 12 kwietnia do 12 maja br. liczba zawieszonych przedsiębiorstw spadła do 470 tys.

Od miesiąca widoczny jest stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw wz...