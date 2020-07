Liczba bezrobotnych może wzrosnąć w 2020 r. nawet o 400 tys.

Resort finansów przekazał do Narodowego Funduszu Zdrowia wskaźniki makroekonomiczne, aby przygotować plan finansowy NFZ. Okazuje się, że prognozy zakładają wzrost bezrobocia rejestrowanego o ok. 415 tys. osób w 2020 r. (do ponad 1,3 mln). Realne płace miałyby pozostać właściwie na niezmienionym poziomie.