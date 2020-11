Leasing samochodu osobowego w kosztach firmy

Spółka planuje użytkować samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego o wartości 500 tys. zł. Samochód będzie wykorzystywała wyłącznie do celów działalności. Spółka nie jest podatnikiem VAT, jednak dla tego samochodu złoży VAT-26 i będzie dla niego prowadziła ewidencję przebiegu pojazdu. Czy spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów całość wydatków związanych ze spłatą rat leasingowych, czy jedynie kwoty do wysokości limitu 150 tys. zł?