Łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców

Od 29 stycznia br. obowiązywać będą ułatwienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowe regulacje powinny być korzystne dla pracodawców, ale problemem może okazać się wydolność urzędów. Jak oceniają eksperci, aktualnie to właśnie bariery formalne i długie terminy są jedną z największych barier w zatrudnianiu pracowników z zagranicy.

Pod koniec września 2021 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sięgnęła ponad 864 tys., co oznaczało wzrost o 20 proc. rok do roku. Dane pokazują, że zapotrzebowanie na cudzoziemców na polskim rynku pracy jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie.

Zatrudnianie cudzoziemców ułatwić ma nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która wejdzie w życie 29 stycznia 2022 r.

– To pierwsza tak duża zmiana od kilku lat, choć niestety nie wszystkie rozwiązania, które były proponowane przez pracodawców, zostały w niej przyjęte. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach można podzielić na kilka bloków, które faktycznie znacząco ułatwią pozyskiwanie cudzoziemców na polski rynek pracy. Przede wszystkim uporządkowano terminy administracyjne i szczegó...