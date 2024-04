Kwota wolna wzrośnie do 60 tys. zł? Sejm zaczyna prace nad projektem

Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, który zakłada podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. zł do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie mniej niż 60 tys. zł). Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że w efekcie doszłoby do dalszego zmniejszenia klina podatkowego.