Kwota wolna wzrośnie do 60 tys. zł? Projekt już w Sejmie

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT. Zgłoszony przez posłów Konfederacji projekt przewiduje podniesienie dla wszystkich kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. zł do poziomu dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (kwoty nie mniejszej niż 60 tys. zł). Koszty zmian szacuje się na ok. 35 mld zł w skali roku.