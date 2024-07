Kwota wolna od PIT będzie wyższa? Do Sejmu trafił kolejny projekt

Do Sejmu trafił kolejny projekt nowelizacji ws. podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT do co najmniej 60 tys. zł. Przygotowany przez klub parlamentarny Konfederacji projekt zakłada, że kwota miałaby zostać podwyższona dla wszystkich do wysokości równej 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.