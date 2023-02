Kurs waluty przy korekcie faktury

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że w przypadku spełnienia przez danego kontrahenta wskazanych w umowie sprzedaży warunków uzyska on rabat w postaci bonusu posprzedażowego (premii pieniężnej). Wysokość bonusu posprzedażowego, wypłacana na rzecz danego kontrahenta zależna jest od wolumenu zakupów dokonanych przez tego kontrahenta. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, przy czym okresem rozliczeniowym może być miesiąc, kwartał lub rok (tj. dwanaście kolejnych miesięcy, niekoniecznie rok kalendarzowy) i przysługuje od zrealizowanych w danym okresie dostaw do kontrahenta. Rabat dokumentowany jest zbiorczą fakturą korygującą. Zarówno faktury pierwotne dokumentujące sprzedaż jak i faktury korygujące wystawiane są przez spółkę w walutach obcych.

Ponadto, na podstawie umowy również sprzedający wypłaca spółce rabat w postaci bonusu posprzedażowego (premii pieniężnej), pod warunkiem iż określony w umowie wolumen zakupu poszczególnych towarów zostanie zrealizowany przez spółkę. Wynagrodzenie płatne jest po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego, przy czym okresem rozliczeniowym może być miesiąc, kwartał lub rok (tj. dwanaście kolejnych miesięcy, niekoniecznie rok kalendarzowy) i przysługuje od zrealizowanych w danym okresie dostaw od sprzedającego. W celu rozliczenia wynagrodzenia spółka otrzymuje zbiorcze faktury korygujące lub inne dokumenty księgowe (np. noty kredytowe) do faktur VAT dokumentujących zakupy w okresie, za który udzielany jest rabat w postaci bonusu posprzedażowego. Zarówno faktury pierwotne dokumentujące zakupy jak i faktury korygujące wystawiane są przez sprzedawcę w walutach obcych.

W związku z powyższym spółka chciała wiedzieć, czy dla potrzeb skorygowania podstawy opodatkowania poprzez zmniejszenie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących wystawianych przez nią, powinna przeliczać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

Zdaniem spółki, dla potrzeb skorygowania przychodu w CIT kwoty wyrażone w walucie obcej w zbiorczych fakturach korygujących wystawianych przez nią, powinna przeliczać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzające...