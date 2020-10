Kurs walutowy właściwy dla korekty faktury

Rozliczenia z kontrahentami wymagają czasami skorygowania pewnych informacji zawartych w wystawionych im fakturach. W takiej sytuacji na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wystawienia faktury korygującej. Wystawienie faktury korygującej może się natomiast wiązać z koniecznością korekty uzyskanego przez podatnika przychodu. Jeżeli dana transakcja przeprowadzona była w walucie obcej, kursem właściwym do przeliczenia faktury korygującej, będącej podstawą korekty przychodu, będzie kurs zastosowany do przeliczenia faktury pierwotnej.

Jak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za datę powstania przychodu uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP).



Należy zauważyć, że przyczyny korekty przychodu mogą być różne. Może to być błąd rachunkowy, polegający np. na pomyłce w określeniu ilości towaru lub okoliczność nie wynikająca z błędu, np. udzielenie klientowi rabatu związanego z zakupem określonej ilości produktów.

Zgodnie z kolei z art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W tym miejscu...