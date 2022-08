KUP: Sprzedaż towaru przez wspólnika na rzecz spółki

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że od stycznia 2014 r. prowadzi w Polsce działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki cywilnej. Od tego dnia posiada wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna realizuje działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej wyrobów pirotechnicznych. Udział podatnika w spółce wynosi 50%. Od maja 2021 r. podatnik założył indywidualną działalność gospodarczą na terenie Czech. W ramach tej działalności realizuje sprzedaż wyrobów pirotechnicznych. Prowadzi ją na własny rachunek. Podatek dochodowy odprowadza na terenie Czech. Ze względu na specyfikę branży w ramach prowadzonej przez podatnika indywidualnej działalności na terenie Czech sprzedaje on towary handlowe do spółki. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dokumentowana jest fakturą VAT, i jest realizowana w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Towary są transportowane przez firmy transportowe z Czech do Polski, do siedziby spółki. Płatność realizowana jest z konta spółki przelewem.

Podatnik chciał wiedzieć, czy koszt zakupu towarów handlowych, dla niego jako wspólnika spółki cywilnej, stanowi koszt uzyskania przychodu, zgodnie z udziałem procentowym w zyskach spółki. Jego zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Funkcjonowanie spółek cywilnych oparte jest o przepisy art. 860-875 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług (art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego).

