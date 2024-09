Kształcenia młodocianych pracowników - dwugłos wewnątrz rządu

Opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt zmiany ustawy o systemie oświaty przewiduje nowe rozwiązania dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia przez pracodawców młodocianych pracowników. Projektowane regulacje mają częściowo wychodzić naprzeciw postulatom przedsiębiorców. Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska w piśmie do Minister Edukacji Barbary Nowackiej zwróciła jednak uwagę na wątpliwości dotyczące treści niektórych z zaproponowanych w projekcie przepisów. W praktyce mogą one doprowadzić do nieuwzględnienia w wystarczającym stopniu słusznych interesów pracodawców zaangażowanych w kształcenie młodocianych pracowników, co podnosi w swoim stanowisku również Związek Rzemiosła Polskiego.