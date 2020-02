Księgi wieczyste w internecie – dostęp do danych budzi kontrowersje

Do biura rzecznika praw obywatelskich napływają skargi obywateli, którzy wskazują, że z dostępnych w internecie ksiąg wieczystych każdy może poznać m.in. numery PESEL oraz imiona rodziców właścicieli i osób posiadających prawa/roszczenia do nieruchomości. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), aby ten odniósł się do problemu.