Księgi handlowe krok po kroku (4): Zasady rachunkowości – część II

Zasada istotności to kolejna z ważnych zasad rachunkowości, odgrywająca ważną rolę w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych i danych do ich sporządzenia. Jej głównym celem jest zapewnienie, że informacje prezentowane w sprawozdaniach są rzetelne, jasne i użyteczne dla odbiorców, umożliwiając im podejmowanie trafnych decyzji.

Istotność nie jest ustawowo zdefiniowana - to pojęcie względne, które odnosi się do znaczenia danej informacji dla korzystających z rachunkowości. W ustawie o rachunkowości ujęto to następująco:

W czwartym odcinku o kolejnych podstawowych zasadach rachunkowości - zasadzie istotności, ostrożnej wyceny i kontynuacji.

„Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.”

Określenie istotności nie jest zadaniem łatwym, ponieważ zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj informacji (np. informacje dotyczące zysków lub strat są z natury bardziej istotne niż inne, np. dotyczące drobnych wydatków).

Znaczenie w sposób oczywisty ma wartość, o którą chodzi - Im większa, tym większe prawdopodobieństwo, że informacja jest istotna. Znaczenie informacji może też zależeć od sytuacji gospodarczej jednostki oraz od oczekiwań użytkowników jej sprawozdań finansowych.

Zasada istotności ma wpływ na wiele aspektów rachunkowości, takich jak wycena aktywów i pasywów, przy której Jednostka powinna stosować takie metody wyceny, jakie zapewnią rzetelne i istotne informacje na temat wartości aktywów i pasywów.

Przy ustalaniu momentu ujęcia przychodów i kosztów również należy kierować się zasadą istotności, aby zapewnić prawidłowe odzwierciedlenie wyniku finansowego.

W sprawozdaniach finansowych należy natomiast prezentować wszystkie istotne informacje w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorców.

Zasada ostrożnej wyceny

...