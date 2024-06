Księgi handlowe krok po kroku (3): Zasady rachunkowości – część I

Zasady rachunkowości to fundamenty, które stanowią swoisty drogowskaz, zapewniając spójność, porównywalność i wiarygodność danych finansowych. Czas poznać zarówno podstawowe zasady rachunkowości jak i role, jakie mają do spełnienia.

W trzecim odcinku kursu o podstawowych zasadach rachunkowości, które są fundamentem rzetelnej księgowości. Każda z tych zasad odgrywa ważną rolę w zapewnieniu, że informacje finansowe są rzetelne, porównywalne i wiarygodne. Dzisiaj zasada memoriału, periodyzacji i ciągłości.

Zasady rachunkowości – część I

Podstawową zasadą obowiązującą w rachunkowości jest reguła (zasada) memoriału.

Reguła ta kształtuje sposób, w jaki rejestrujemy i interpretujemy transakcje finansowe. Jej głównym założeniem jest ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą, niezależnie od momentu faktycznej zapłaty lub otrzymania środków pieniężnych. Innymi słowy, przychody i koszty są rejestrowane wtedy, gdy powstaje obowiązek ich poniesienia lub prawo do ich otrzymania, a nie w momencie przepływu gotówki.

Warto przyjrzeć się działaniu tej reguły na przykładach.

Przykład 1: Firma budowlana podpisała kontrakt na wykonanie usługi w listopadzie, prace zostały zakończone w grudniu, a faktura została wystawiona i opłacona w styczniu następnego roku. Zasada memoriału nakazuje, aby przychód z tej usługi został ujęty w grudniu, czyli w momencie zakończenia prac, a nie w styczniu, kiedy nastąpiła płatność.

Przykład 2: Przedsiębiorstwo produkcyjne zakupiło surowce w październiku, wykorzystało je do produkcji w listopadzie, a fakturę za surowce opłaciło w grudniu. Koszt surowców powinien być ujęty w listopadzie, czyli w okresie, w którym zostały one zużyte do produkcji, a nie w październiku (moment zakupu) ani w grudniu (moment płatności).

Przykład 3: Pracownik otrzymał wynagrodzenie za grudzień w styczniu następnego roku. Mimo że wypłata nastąpiła w styczniu, koszt wynagrodzenia powinien być ujęty w księgach rachunkowych za grudzień, ponieważ to w tym miesiącu pracownik świadczył pracę.

Zasada memoriału ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rzetelności i porównywalności sprawozdań finansowych. Dzięki niej możemy uzyskać prawdziwy obraz wyników finansowych jednostki w danym okresie, niezależnie od przepływów pieniężnych. Pozwala to na dokładniejszą analizę rentowności, płynności i efektywności działalności, a to jest przecież niezbędne dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

