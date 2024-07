Księgi handlowe krok po kroku (10) Konta aktywne i pasywne

Aktywa i pasywa to dwie podstawowe kategorie, na które dzieli się zasoby jednostki gospodarczej. Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i które przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne. Innymi słowy, są to rzeczy, które jednostka posiada (lub kontroluje) i które mogą być wykorzystane do generowania przychodów lub innych korzyści.