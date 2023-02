KSeF: Prawidłowy sposób numerowania faktur

Spółka przygotowuje się do przyłączenia się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Koncern, do którego należy spółka, jest na etapie wdrożenia wspólnego systemu wystawiania dokumentów księgowych. Ciągłość numeracji zachowana będzie w obrębie wszystkich wygenerowanych dokumentów, zatem dwie następujące po sobie faktury sprzedaży VAT nie zawsze będą miały zachowaną ciągłość numeracji. Czy opisany system numerowania faktur sprzedaży VAT jest prawidłowy?

System wystawiania faktur (program) wprowadzany m.in. do spółki, polegać ma na automatycznym generowaniu i wystawianiu dowodów księgowych, w chwili wydania towaru z magazynu należącego do spółki, celem przekazania do kontrahenta. Wszystkie dokumenty - wliczając w to faktury VAT - wystawiane mają być zatem przy użyciu programu, który rejestruje dokumenty związane z wydaniem towaru przez spółkę kontrahentowi w sposób ciągły, niezależnie od rodzaju dokumentu. W przypadku sprzedaży towaru - będzie to faktura sprzedaży VAT, w przypadku umowy agencyjnej - będzie to nota wewnętrzna dokumentująca wydanie towaru. System automatycznie numeruje generowane dowody księgowe. Każdy taki dokument otrzyma zatem następny numer, który jest numerem unikalnym.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, na fakturze powinny znajdować się imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a.

Z przepisów ustawy o VAT wynika zatem, że faktury powinny być tak numerowane, aby zapewnić ciągłość ewidencjonowania wystawianych faktur poprzez ich kolejne numerowanie, jak ró...