KSeF może być zagrożeniem dla tajemnicy handlowej

Planowane wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który będzie służyć do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych, może tworzyć zagrożenie pod względem informacji stanowiących ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdej firmy – wynika ze skarg, jakie przedsiębiorcy zgłaszają do rzecznika praw obywatelskich. Wątpliwości dotyczą także możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.